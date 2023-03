Cadono calcinacci nella sede delle associazioni di protezione civile, Giampietro (Pd): "Situazione nota, ma nessun intervento"

Prima la denuncia per la mancanza del riscaldamento, per i bagni non funzionanti e per il fango che impedirebbe a impedire ai mezzi di soccorso di uscire. Ora quella per la caduta dei calcinacci: problema per il quale sarebbe stato chiesto con urgenza un intervento all'amministrazione comunale perché metta in sicurezza l'immobile.

A tornare sul problema che interessa la sede delle associazioni di protezioni civili di via Lago Sant'Angelo è il capogruppo del Partito democratico Piero Giampietro che ricorda come ormai da mesi lanci l'allarme “sulle condizioni di assoluta inadeguatezza di quello stabile, che dovrebbe essere uno di punti più sicuri della città e da mesi la giunta Masci non riesce a muovere un dito”. “Da quell’edificio dovrebbero muoversi mezzi e volontari delle associazioni di protezione civile in caso di necessità, ma i mezzi restano bloccati dal fango quasi ad ogni temporale perché il piazzale è inadeguato e mal ridotto, e gli interni sono del tutto inadatti ad ospitare volontari, mezzi, attrezzature – torna a dire -. Ora anche la caduta dei calcinacci e dei pezzi di intonaco. Nel corso di una seduta della commissione controllo e garanzia che ho appositamente convocato è emerso che almeno dal marzo 2021 il Comune è al corrente di questa situazione, con il servizio patrimonio che da allora chiede periodicamente l’intervento degli altri uffici, invano. Manca completamente il coordinamento fra i diversi uffici del Comune e manca completamente la consapevolezza politica della gravità della situazione. Il Comune di Pescara – conclude Giampietro - intervenga subito e dia una soluzione dignitosa ed efficiente alle associazioni di protezione civile”.