I calciatori del Napoli Simeone e Raspadori in visita nello stand dell'Abruzzo della fiera Bmt sul turismo

I calciatori del Napoli Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, reduci dalla vittoria ieri 15 marzo contro l'Eintracht di Francoforte in Champions League, hanno fatto visita oggi 16 marzo allo stand della Regione Abruzzo della Borsa mediterranea del turismo. Un momento di festa con l’area espositiva abruzzese è stata letteralmente presa d’assalto dai numerosi tifosi e sportivi che hanno avuto modo di ammirare da vicino i propri idoli. Ad accoglierli l'assessore regionale Daniele D'Amario che ha commentato:

“Un momento di grande festa che coincide con una grande operazione di immagine che non può che far bene al turismo della nostra regione. L’iniziativa peraltro riveste per noi importanza particolare perché riguarda una regione di prossimità come la Campania sempre molto interessata all’offerta turistica dell’Abruzzo”.

I due atleti hanno autografato i gadget turistici dell’Abruzzo che sono stati consegnati alle centinaia di tifosi che affollavano lo stand espositivo. La presenza di Simeone e Raspadori nell’area espositiva rientra nella partnership che la Regione Abruzzo da qualche anno ha stretto con il Napoli calcio e che peraltro prevede, com’è ormai consuetudine da qualche anno, la presenza a Castel di Sangro dell’intera squadra nel ritiro precampionato. Durante il match di campionato del prossimo 2 aprile contro il Milan, ci sarà un'attività di promozione turistica con la distribuzione allo stadio Maradona di materiale pubblicitario cartaceo e di proiezione di promo filmati sul maxischermo dello stadio tra il primo e il secondo tempo della partita”.