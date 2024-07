Costituita una cabina di regia per la riqualificazione dell'ex elaiotecnica a Città Sant'Angelo

Costituia una cabina di regia con il presidente Crea, il vicepresidente della Regione Emanuele Imprudente, il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti, gli uffici regionali e il Delegato dell'Università D'Annunzio Cichelli per un cronoprogramma che porterà alla riqualificazione dell'ex elaiotecnica per realizzare un centro di ricerca agroalimentare. Dopo la presentazione di un primo progetto di fattibilità per la rifunzionalizzazione degli spazi, entro il 2024 si definirà nel dettaglio il piano di ristrutturazione Entro un anno si punta a completare gli interventi integralmente ed entro 2 anni ad attivare i primi corsi universitari, arricchiti da laboratori di studio dell'olio e del vino e dall'introduzione di un istituto agrario. Perazzetti ha commentato:

"Il centro diverrà, per qualità di studi e laboratori, un punto di riferimento per tutta l'Italia nell'ambito agroalimentare. Un grande successo perché dopo la sua chiusura nel lontano 2017 oggi finalmente si parla della riapertura di una struttura completamente abbandonata."