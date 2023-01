Bussi guarda al futuro con un nuovo polo sanitario e una residenza per anziani

Tanti cantieri e progetti per rilanciare la cittadina di Bussi nel prossimo futuro. Abbiamo contattato il sindaco Salvatore Lagatta in merito alle opere già appaltate grazie ai fondi intercettati dal Pnrr, e a due importanti progetti che vedranno la nascita di un nuovo polo sanitario e di una residenza per anziani.

Per quanto riguarda il polo sanitario, il primo cittadino ha spiegato che si tratta in realtà di un progetto che parte da lontano, considerando che l'edificio che ospiterà la struttura da tempo era di proprietà sia del Comune che della Asl. Grazie ad una convenzione firmata proprio con l'azienda sanitaria, l'amministrazione comunale è riuscita ad ottenere l'uso anche del secondo piano.

"Avendo a disposizione dei fondi comunali, eravamo pronti ad avviare la riquaificazione ma poi si è scoperto che il tetto non era a norma per l'uso scelto, e quindi è stato necessario utilizzare quei fondi a disposizione per rifare la copertuare. Ora, grazie ai fondi che abbiamo nuovamente ottenuto, potenzieremo i servizi sanitari: attualmente i cittadini possono già usufruire di alcuni servizi sanitari come l'holter pressorio e simili, ma l'obiettivo è utilizzare il piano superiore per aprire una serie di ambulatori dove specialisti di vari ambiti potranno venire regolarmente a cadenza periodica (mensile o quindicinale) per visite medice destinati ai nostri cittadini ed anche ai non residenti a Bussi. Inoltre, siamo al lavoro per ospitare nel piano terra la protezione civile di Bussi che in parte già utilizza per parcheggiare le ambulanze ed alcuni mezzi".

"Per il secondo progetto, ovvero la realizzazione di una residenza per anziani, anche qui i fondi arrivano dal vecchio bando "Seimila campanili" grazie ai quali abbiamo potuto realizzare il grosso del lavoro nello stabile scelto. Ora con i fondi Pnrr siamo riusciti a mettere a cantiere le rifiniture. In questo stabile avremo tutte le sale comuni, una sala ossigeno per i pazienti con problemi di salute ed altri servizi. I posti letto per ospitare anziani sono relativamente pochi, e per questo abbiamo già acquistato il terreno adiacente dove andremo a realizzare un'altra struttura dedicata esclusivamente alle camere. Ampliando i posti a disposizione, fra l'altro, avremo anche la possibilità di chiedere la convenzione con la Regione e la Asl abbassando sensibilmente i costi per gli utenti. A giorni la ditta che ha eseguito i lavori nello stabile esistente dovrebbe riconsegnarci le chiavi".

Infine, spiega il sindaco, tutti gli interventi fino ad ora richiesti ed ottenuti con fondi Pnrr sono stati avviati: dal rifacimento del vecchio palazzo comunale, alla riqualificazione di via Regine Margherita e della piazza principale, fino al campo sportivo che avrà il manto in erba sintetica.