A Bussi il circolo di Fratelli d'Italia in campo per la raccolta di beni e alimenti da destinare al popolo ucraino

Anche il circolo di Fratelli d'Italia di Bussi si è mobilitato per sostenere la popolazione ucraina. Fin dall'inizio del conflitto, infatti, è stata avviata una raccolta di generi alimentari, medicinali e indumenti da destinare alla popolazione ucraina. La risposta della popolazione è stata ottima ed una prima spedizione è già stata organizzata: gli alimenti ed i medicinali andranno nei territori di guerra mentre l'abbigliamento sarà destinato ai profughi presenti sul territorio regionale che sono stati costretti a fuggire con solo lo stretto necessario.

Il coordinatore del circolo Pasquale Viscogliosi ha tenuto a ringraziare tutti gli abitanti di Bussi, per la generosità profusa, comunicando che la raccolta va avanti ed è aperta ovviamente anche ai cittadini dei comuni limitrofi. Il materiale può essere consegnato nella sede del circolo in via della Repubblica 22, tutti i giorni dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 18:00.