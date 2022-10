Oltre 5 mila passeggeri sui bus navetta estivi, Mascia: "Numeri straordinari, ma si può ancora migliorare"

Oltre cinquemila passeggeri documentati grazie al contapersone Tua, hanno utilizzato nei mesi estivi, nel fine settimana, i bus navetta gratuiti per le spiagge messi a disposizione dall'amministrazione comunale. Lo ha fatto sapere l'assessore Luigi Albore Mascia, da noi interpellato per un bilancio della stagione estiva sul fronte dei parcheggi e della mobilità.

"Un risultato straordinario, che premia la decisione di investire e programmare un sistema di bus navetta efficiente, comodo e capillare a differenza degli anni precedenti in cui ci sono stati tentativi simili ma sempre estemporanei. Noi, per la prima volta, come amministrazione comunale assieme alla Tua abbiamo offerto per diverse possibilità e percorsi per chi intendeva andare al mare senza raggiungere le riviere" ha aggiunto l'assessore, ricordando che i percorsi prevedevano la possibilità di lasciare l'auto gratuitamente nell'area di risulta e da qui partire con i bus navetta che raggiungevano continuamente il lungomare nord, oltre ad aver attivato per la prima volta il servizio anche lungo la riviera sud, nella zona del parcheggio fra lo stadio e l'antistadio.

"Proprio la possibilità di parcheggiare le auto gratuitamente nell'area di risulta e nella zona dello stadio ha convinto non solo tanti residenti, magari delle zone collinari e periferiche, ma anche persone provenienti dall'entroterra ad abbandonare l'idea di girare lungo le riviere alla ricerca disperata di un parcheggio, ad utilizzare i bus navetta. In questo modo hanno evitato stress, perdite di tempo e di carburante ed hanno utilizzato peraltro un mezzo completamente ecologico ed elettrico".

Mascia poi, confermando che anche per l'anno prossimo il servizio verrà riproposto, ha aggiunto:

"I numeri sono stati eccezionali, ma si può ancora migliorare. Il miglioramento soprattutto deve avvenire a livello di mentalità dei cittadini e degli utenti: un cambiamento verso l'intermobilità che punti ad incentivare proprio lo scambio fra più mezzi di trasporto, per ridurre il traffico veicolare e raggiungere in modo più rapido e semplice le nostre spiagge".