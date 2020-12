Oltre 800 richieste per i buoni spesa al Comune di Pescara in 24 ore, Pignoli e Fiorilli: "Dato allarmante"

Un dato allarmante quello delle 800 richieste per i buoni spesa arrivate al Comune di Pescara in sole 24 ore dall'apertura del bando. Lo ha detto il consigliere comunale e capogruppo Udc Pignoli, assieme al consigliere Fiorilli, commentando l'alto numero di richieste pervenute nel primo giorno utile per coloro che sono in difficoltà economica e possono accedere a questo genere di sostegno.

La situazione si è aggravata, spiega Pignoli, sul fronte del sociale con tanti nuovi poveri generati dalla crisi economica derivante dalla pandemia, sottolineando l'importanza dell'iniziativa dell'amministrazione Masci.

Molti probabilmente si meravigliano di una così grande richiesta di aiuto in un solo giorno, ma per il sottoscritto che ha fondato la sua attività amministrativa sull’aiuto nei confronti dei meno abbienti, dimostra lo stato di cos’è attuale con sempre più persone alle prese con problemi economici tali da avere difficoltà anche nell’approvvigionamento dei generi di prima necessità.

Quello che sta avvenendo, spiegano Fiorilli e Pignoli, dev'essere da monito per i consiglieri che fino ad oggi non hanno voluto ascoltare per la questione di aumentare i fondi per il sociale, come ha invece fatto l'assessore Di Nisio aumentando di 60 mila euro il fondo garantito dal Governo.

Ma se dovessimo vedere che i fondi attualmente a disposizione non dovessero essere sufficienti per soddisfare le richieste di chi ne ha diritto, come gruppo consiliare dell’Udc non esiteremo a chiedere attraverso anche una variazione di bilancio ulteriori somme da destinare al sociale in un momento in cui la politica deve dimostrare di essere più che mai un servizio a disposizione del cittadino.

Ricordiamo che il bando per i buoni spesa sarà attivo fino al 16 dicembre prossimo.