Il sindaco Masci sulla questione buche: "Eseguiamo 100 interventi al giorno, spesi 2 milioni di euro all'anno"

«Ogni giorno eseguiamo 100 cento interventi per ricoprire le buche presenti lungo le strade cittadine».

È quanto chiarisce il sindaco di Pescara, Carlo Masci, affrontando un tema che è caldo ormai da diversi mesi.

Numerose le lamentele da parte di automobilisti e motociclisti alcuni dei quali hanno anche subìto danni.

«Abbiamo 367 chilometri di strade in città», ricorda il sindaco, «e sono 120mila i veicoli che entrano in città in base ai sensori che non sono installati in tutti i punti di accesso e pensare di poter intervenire in modo complessivo per il rifacimento dell'asfalto imporrebbe l'investimento di almeno una decina di milioni di euro e 10-15 anni di tempo. Nel frattempo noi, con risorse comunali, ripariamo 100 cento buche al giorno sia con asfalto a freddo che asfalto a caldo per una spesa annua di circa 2 milioni di euro. Questa amministrazione comunale ha messo in campo il più grande intervento sulle strade che ci sia mai stato. Il problema è che Pescara poggia su terreni sabbiosi e argillosi e con i sottoservizi obsoleti quando piove le tubature si rompono creando le buche visto che l'asfalto al di sopra si rompe. Ma abbiamo anche progetti esecutivi per 120 milioni di euro con il Pnrr per le opere pubbliche molte delle quali sono dedicate al rifacimento delle strade».