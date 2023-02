Buche e marciapiedi pericolosi, l'amministrazione corre "ai ripari": un milione e 400 mila euro per la riqualificazione

Riceviamo ogni giorno segnalazioni dai nostri lettori, da ogni parte della città, su buche stradali e marciapiedi danneggiati che minano l'incolumità di chi, a bordo di un mezzo o a piedi, ci si imbatte. L'amministrazione corre “ai ripari” e stanzia un milione e 400 mila euro per gli interventi. È stato infatti approvato dalla giunta comunale con un Accordo quadro il progetto di fattibilità economica per la “Manutenzione straordinaria non programmabile delle vie della città”.

Un intervento che punta alla riqualificazione urbana, come si legge nella relazione al progetto, “al fine di migliorare la vivibilità della città anche attraverso un insieme d'interventi di miglioramento della qualità e della sicurezza della percorribilità pedonale e carrabile delle strade del territorio comunale, nello specifico gli assi di maggiore percorrenza ed importanza della città, diminuendone la 'pericolosità' nell’utilizzo da parte della pubblica utenza con progetti che verranno suddivisi per zone (nord, centro e sud) della città”. Gli interventi prevedono “la chiusura delle buche con rimessa di nuova tratti di pavimentazione e arredi, la sistemazione e le riparazioni della pavimentazione dei marciapiedi e la rigenerazione del sottofondo con riporto di materiali aridi e rialzo di caditoie”. L'intervento troverà attuazione una volta inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e sarà finanziato per un milione di euro con oneri concessori e per 400 mila euro con l'alienazione di beni patrimoniali.