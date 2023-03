Eliminate le buche nell'area di risulta, Frattarelli: "Come si fa a essere contenti? Solo rattoppi"

Sentimenti contrastanti, quelli espressi dal sindaco di Pescara Carlo Masci e dal consigliere di opposizione Mirko Frattarelli. Il primo, infatti, esulta perché sono state cancellate le buche sull'area di risulta, mentre il secondo parla di "toppe e rattoppi", minimizzando il lavoro della giunta. Ma andiamo con ordine.

Il primo cittadino scrive sui social: "Qualche giorno di lavoro sull'area di risulta per eliminare le buche che, quando piove, diventano pozzanghere. Il problema vero è che nell'area di risulta il sottofondo stradale è pieno di materiale da bonificare, non certo adeguato al passaggio di mezzi pesanti come gli autobus. Fino a quando l'area più preziosa di Pescara non sarà bonificata e potremo finalmente partire con la sua riqualificazione totale, saremo sempre nelle stesse condizioni, nonostante gli interventi costantemente effettuati, e i cittadini che prendono gli autobus subiranno continui disagi. Ma i signori del no a tutto questo, non vogliono capirlo".

Masci si riferisce alle recenti polemiche sulla realizzazione della sede unica della Regione proprio sullo spazio dell'area di risulta, nell'ottica di una più generale operazione di restyling. Questo il commento di Frattarelli: "Come si fa ad essere contenti? Toppe e rattoppi sembrano essere le soluzioni per questa giunta allo sbaraglio. Povera città".