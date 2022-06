Anziano morto al pronto soccorso, Colletti (Alternativa) annuncia un'interrogazione parlamentare

Il deputato abruzzese Andrea Colletti (Alternativa), avvocato esperto in malasanità, interviene sulla vicenda di Bruno D’Attanasio, l'anziano morto al pronto soccorso di Pescara dopo ore di attesa, e annuncia: "Presenterò al più presto, al ministro della salute, un'interrogazione parlamentare per verificare come e perché sia successa una cosa del genere e, più in generale, per capire cosa accade nell'organizzazione dei pronto soccorso abruzzesi, soprattutto per quanto riguarda le carenze di personale".

Intanto Antonio Argentini, segretario provinciale del Nursind di Pescara, ha avuto un incontro con i suoi colleghi infermieri per capire meglio quali siano le criticità. Nei prossimi giorni lo stesso Argentini parlerà con i vertici della Asl e con l'assessore regionale alla sanità, Nicoletta Verì: "Allo stato attuale - spiega a IlPescara.it - ci sono molti pazienti che stazionano nel pronto soccorso anche perché non trovano collocazione in ospedale, quindi invece di essere ricoverati, in mancanza di posti letto, restano al pronto soccorso. Ne consegue che il personale è tenuto a fare anche attività di reparto, e chiaramente questa cosa ingolfa tutto facendo dilatare i tempi di attesa. Che ci sia carenza di medici lo sappiamo, ma c'è bisogno di maggior personale. È opportuno inoltre fare una rivalutazione del numero dei degenti, che - mi dicono - spesso rimangono là anche per sette giorni. Tutto ciò non va bene né per i poveri pazienti né per il personale. Si potrebbe risolvere tale questione utilizzando, ad esempio, i presidi ospedalieri più piccoli, come quelli di Penne e Popoli, o anche le strutture private".

Qualche sera fa un infermiere del pronto soccorso è stato aggredito con un pugno in faccia da un paziente, molto probabilmente ubriaco, riportando la frattura del setto nasale: "Questi episodi si verificano spesso - commenta Argentini - C'è gente che va al pronto soccorso solo per cercare la rissa. Lì ormai succede di tutto. Il problema è che ci sono molte persone letteralmente fuori di testa. Perciò è importante garantire una maggiore sicurezza per gli operatori sociosanitari". Intanto la direzione della Asl di Pescara, in riferimento al decesso di D'Attanasio, esprime "dolore e vicinanza alla famiglia" e fa sapere di aver riunito ieri d’urgenza la direzione del presidio ospedaliero e del pronto soccorso "per un’attenta disamina dell’accaduto al fine di comprenderne le cause". Domani verrà fornito l’esito dell’audit interno.

Infine il consigliere comunale Massimiliano Pignoli dichiara: “Negli ultimi mesi ho incontrato due volte alla settimana il direttore generale della Asl di Pescara per parlare di questo problema, che si può risolvere con procedure amministrative che prevedano reclutamento e assunzione di medici, e con iniziative politiche da parte della Regione con il lavoro di maggioranza e opposizione e con il lavoro dei vertici della Asl. Continuerò ad ascoltare e incontrare il direttore generale sulla situazione del pronto soccorso, dove con il tempo siamo riusciti a migliorare tante cose. Per quel che riguarda le file e le lunghe attese, chiaramente parliamo di problemi che durano da anni e che hanno bisogno di più tempo per essere risolti. Quanto accaduto al signore di novant’anni è molto grave e non ammette giustificazioni, ma nello stesso tempo dobbiamo continuare a lavorare ancora di più per migliorare le cose nell’ospedale e in particolare al pronto soccorso”.