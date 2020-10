Bretella stradale fra Silvi, Città Sant'Angelo e Montesilvano pronta per la fine del 2021

Sarà pronta quasi sicuramente entro la fine del 2021 la nuova bretella stradale della statale 16 adriatica fra Silvi, Città Sant'Angelo e Montesilvano. Lo ha fatto sapere il sindaco di Città Sant'Angelo Perazzetti, aggiungendo che gli esprori sul territorio angolano sono quasi conclusi, e dunque per la fine del 2020 sarà tutto pronto per l'avvio del cantiere da parte della provincia di Pescara.

A quel punto, se non ci saranno rallentamenti o problemi, per la fine del 2021 l'opera sarà completata all'80%. L'opera, lo ricordiamo, collegherà il ponte Delli Castelli a quello del fiume Piomba, diventando un'arteria stradale fondamentale per scaricare dal traffico la statale 16 adriatica. La nuova strada sarà realizzata parallelamente alla ferrovia e sarà presente anche la pista ciclabile. Ricordiamo le proteste ed i disagi causati dalla chiusura dell'autostrada A14 nel tratto fra Pescara Nord e Atri - Pineto, che provocò un congestionamento quotidiano per diversi mesi proprio nel tratto della statale 16 che attraversa i tre comuni.