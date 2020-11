L'attacco del consigliere Fedele del M5s: "La Regione ha perso l'elenco dei beneficiari delle borse di studio"

Nessuna risposta o data certa per l'erogazione delle borse di studio del progetto "Io studio" relative ai beneficiari dell'anno scolastico 2017/2018. Il consigliere regionale del M5s Fedele interviene in merito al problema riguardante il ritardo da parte della Regione nell'erogazione dei fondi, pari a 800 mila euro per la prima tranche e complessivamente di 3 milioni di euro messi a disposizione dal Miur.

Il consigliere ha chiesto spiegazioni all'assessore Quaresimale sottolineando come l'elenco dei beneficiari sarebbe stato perso dagli uffici regionali, ed i tempi sono brevissimi in quanto la scadenza per la presentazione della lista dei beneficiari è fissata alla fine di novembre:

L’Abruzzo a trazione Lega, Fratelli D’Italia e Forza Italia, rappresenta un vero e proprio caso in Italia, poiché è l’unica Regione a non aver ottemperato alle richieste del Ministero non inviando gli elenchi con i nominativi degli studenti, una mancanza grave che rischia seriamente di mandare in perenzione i fondi. La cosa che sconcerta di più è che sentendo le risposte di chi ha competenza è chiaro che se non fosse stato per il nostro interessamento questo problema non sarebbe neanche emerso: la questione sarebbe andata nel dimenticatoio con buona pace degli studenti abruzzesi e delle loro famiglie che, in un momento così complicato anche dal punto di vista economico, rischiano di essere privati di un sostegno messo a disposizione dal Governo, fondamentale per sostenere le spese di istruzione.

Fedele chiede all'assessore Quaresimale ed alla Lega di mettersi in moto per scongiurare la perdita dei fondi in quanto non possono essere gli studenti abruzzesi a dover pagare l'inefficienza dei vertici politici regionali.