Una borsa di studio dal Comune di Città Sant'Angelo per gli alunni meritevoli che hanno appena ottenuto la licenza media

Il Comune di Città Sant'Angelo ha messo a disposizione delle borse di studio per gli studenti meritevoli angolani che nell'anno scolastico 2022/2023 hanno ottenuto la licenzia media con un punteggio di almeno 9/10. Lo ha fatto sapere il sindaco angolano Matteo Perazzetti, aggiungendo che in questo modo l'amministrazione comunale intende premiare chi ha dimostrato impegno per dimostrare anche che la meritocrazia è un valore fondamentale per la crescita dei futuri cittadini e di tutta la comunità. In questo modo si vogliono anche sostenere le famiglie dei ragazzi per le spese da affrontare in vista dell'ingresso nel mondo delle scuole superiori, e favorire il proseguo degli studi.

Per ottenere il contributo, pari a 200 euro, occorre aver ottenuto come detto la licenza di scuola media inferiore con un voto di almeno nove decimi, aver completato il corso in un numero d anni pari alla durata legale del corso di studi, ed essere residenti sul territorio comunale. L’importo potrebbe subire variazioni sulla base del numero delle richieste pervenute.

La domanda per il riconoscimento della borsa di studio deve essere presentata su apposito modulo predisposto dall’ente e deve pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Città Sant’Angelo entro e non oltre il 30 settembre 2023, pena la decadenza. È possibile altresì trasmettere la domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno., in questo caso farà fede la data del timbro postale di partenza, oppure mediante pec all’indirizzo comune.cittasantangelo@pec.it.