Città Sant'Angelo si colora con nuovi fiori e piante per accogliere turisti e visitatori [FOTO]

Nuovo verde in particolare con aiuole e piante colorate a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, annunciando gli interventi voluti dall'amministrazione comunale per aumentare la presenza di fiori e di verde soprattutto in questo periodo di grande afflusso di turisti e di utenti per le numerose iniziative organizzate nell'ambito del cartellone estivo sul territorio comunale. I nuovi fiori sono stati posizionati nel centro storico, nella zona della Marina e a villa Cipressi.

"In questi giorni, approfittando del clima più mite e del grande afflusso di turisti in visita, stiamo riarredando il nostro borgo attraverso decorazioni floreali e colorate per conferire una massima visibilità agli scorci più nascosti." Sempre a Città Sant'Angelo, lo ricordiamo, nelle ultime settimane sono stati effettuati altri lavori di riqualificazione al fine di rendere più accogliente la città per il periodo estivo, come il rifacimento completo dei servizi igienici nel centro storico e diversi lavori di riqualificazione e creazione di spazi verdi pubblici come nel caso della curva della Martella.