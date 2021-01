Per il 2021 a Pescara saranno riconosciuti in automatico i "Bonus sociali" per le utenze alle famiglie in difficoltà

L'assessore comunale Cremonese ha fatto sapere che dal primo gennaio 2021 i "Bonus sociali per disagio economico" del Comune di Pescara saranno rinnovati ed erogati in automatico alle famiglie e cittadini aventi diritto. Una novità avviata per snellire le procedure e di conseguenza procedere più rapidamente all'erogazione dei fondi in questo difficile momento legato alla pandemia. Gli agenti diritto non dovranno presentare una domanda per il bonus relativo alle utenze di luce, gas e fornitura idrica ma il rinnovo avverrà in automatico.

Per noi è motivo di soddisfazione in questo momento di emergenza sanitaria ed economica poter comunicare alle famiglie come l’accesso a questi benefici sia più agevole. È un’altra iniziativa che in questo brutto momento aiuta chi ha difficoltà oggettive e spesso fa ad arrivare a fine mese

Il bonus per il disagio fisico invece non verrà erogato in automatico ma sarà sempre gestito da Comuni e Caf. Coloro che si trovano in gravi condizioni di salute e chi utilizza apparecchiature elettromedicali dovrà continuare a fare domanda. Per informazioni è disponibile il call center Sgate al numero 800166654 (assistenza per i cittadini) oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica sgate@anci.it o consultare la pagina Internet www.sgate.anci.it.