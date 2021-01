Bussi, Acerbo: "Perché il governo ritarda la bonifica delle discariche?"

Acerbo torna a occuparsi di Bussi dopo il servizio andato in onda ieri sera durante la trasmissione televisiva "Titolo V". Il segretario nazionale di Rifondazione Comunista interviene con una nota in cui si chiede: "Perché il governo ritarda la bonifica delle discariche? Ma Pd e M5s abruzzesi non possono parlarci con il ministro Costa e il suo vice Morassut?".

"Il ministero dell'ambiente ha annullato una gara che si era già conclusa con l'aggiudicazione per la bonifica delle discariche. Il Tar gli ha dato torto ma, invece di aprire un dialogo con chi da anni si batte per la bonifica, insiste e ricorre al consiglio di stato. Come Rifondazione Comunista denunciamo da mesi che questo atteggiamento del ministero appare volto a favorire la Edison che è stata condannata a pagare i costi della bonifica".

Acerbo evidenzia di essere stato colui che rivelò nel 2007, con una interrogazione parlamentare, "che veniva erogata a centinaia di migliaia di persone acqua da pozzi contaminati da quelle sostanze chimiche". Sempre Acerbo ricorda di aver portato "per la prima volta una commissione parlamentare a Bussi. Oggi l'acqua non viene più emunta da quei pozzi ma quelle sostanze continuano a inquinare la Val Pescara. Trovo incredibile il comportamento del ministero come denunciamo da mesi".