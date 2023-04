Nuovo appello del sindaco di Bolognano per l'assenza di un postamat nel territorio comunale: "Finora nessuna risposta"

Nuova missiva e nuovo appello a Poste italiane da parte del sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo, in merito all'assenza di uno sportello postamat nel territorio comunale. Dopo la prima richiesta, il primo cittadino ha fatto sapere di non aver avuto alcuna risposta nonostante i grossi disagi che causa questo disservizio essenziale non solo per gli anziani ma anche per tutti gli abitanti dei piccoli comuni dell'area interna:

“Il problema dell’assenza di uno sportello bancoposta nel territorio di Bolognano persiste e mi vedo costretto a sollecitare formalmente, oltre che per mezzo stampa, Poste italiane che, dalla mia prima richiesta, ha deciso di riservare a questa amministrazione comunale un tombale silenzio. Credevo fosse inutile evidenziare quali disagi comporti la mancanza di tale servizio divenuto ormai essenziale non solo per gli anziani che molto spesso sono impossibilitati a raggiungere una delle tre filiali esistenti ma anche, in generale, per tutti gli abitanti di piccoli comuni delle aree interne, senza considerare l’impatto negativo che genera sul fronte del turismo. "

Ora, spiega Di Bartolomeo, il 13 aprile è stata inviata una seconda lettera nella quale si mette a disposizione anche un locale comunale dove ospitare il postamat, auspicando una pronta risposta da parte della dirigenza di Poste e l’immediata volontà a provvedere all'installazione del dispositivo automatizzato.