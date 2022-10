A Bolognano prendono servizio due nuovi medici di base, il sindaco Di Bartolomeo: "Ripristinato un servizio indispensabile"

Una buona notizia per i cittadini di Bolognano che potranno contare su due nuovi medici di base. Lo ha fatto sapere il sindaco Guido Di Bartolomeo, aggiungendo che si tratta di Chiara Marulli e Giovanni Scorretti che la prossima settimana prenderanno servizio. Nel mese di agosto la cittadinanza aveva espresso preoccupazione dopo il congedo di Gianni Marulli abituati alla presenza costante e alla competenza del loro medico. Il primo cittadino:

"Nel giro di poco più di un mese sono riuscito, grazie anche all’azione fattiva del consigliere regionale e neo eletto al parlamento italiano, Guerino Testa – che ringrazio per il rinnovato interessamento alle problematiche del

territorio – e all’efficienza degli uffici competenti della Asl di Pescara e del direttore generale, Vincenzo Ciamponi, a ripristinare l’indispensabile servizio sanitario” . La delibera approvata lo scorso 18 ottobre dalla giunta ha inoltre riassegnato la sede del medico di base, sita in via nazionale a Piano D’Orta, dopo aver fatto realizzare lavori di adeguamento all’esterno dell’edificio.

"Quale rappresentante dell’intera cittadinanza nonché della salute pubblica nel territorio sento il dovere di esprime, sin da ora, viva riconoscenza per l’impegno e per l’importante lavoro che svolgeranno a servizio dei cittadini, soprattutto in questo delicato periodo storico”.