A Bolognano inaugurata la gradinata della legalità dedicata alle vittime delle mafie [FOTO]

Cerimonia ufficiale questa mattina primo giugno a Bolognano per l'inaugurazione della "gradinata della legalità" alla presenza del prefetto di Pescara Giancarlo Di Vincenzo, del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Guerino Testa e dei rappresentanti delle forze dell'ordine, oltre al sindaco Guido Di Bartolomeo e all'amministrazione comunale. La gradinata si trova in piazza Italia a Piano d'Orta, realizzata dagli alunni della scuola primaria e secondaria ‘Luca Federico’ dell’Istituto comprensivo Alberto Manzi (del plesso della frazione) in memoria delle vittime innocenti delle mafie

Il sindaco ha ricordato che il progetto è stato pienamente condiviso dall'amministrazione comunale e dall'istituto scolastico:

"Questa amministrazione comunale è impegnata, anche in raccordo con l’istituzione scolastica, sul fronte della promozione dell’educazione alla legalità, che significa soprattutto elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, favorire l’acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di cittadinanza. Non a caso, proprio in questa occasione ho inteso consegnare copie della Costituzione italiana a 7 neo maggiorenni affinché inizino presto a far vivere nella loro azione quotidiana gli straordinari principi scritti sulla Carta”. Il prefetto si è complimentato per l'iniziativa e il connubio vincente fra scuola e Comune su temi fondamentali come quello della legalità. I neo maggiorenni sono state consegnate copie della Costituzione. Il consigliere e capogruppo alla Regione di Fratelli d'Italia Testa ha aggiunto:

"La Costituzione abbia avuto un grande compito: creare una Nazione nella quale siamo tutti uguali e rappresenta ancora oggi un punto di partenza dal quale, rispettando i doveri ed esercitando i diritti, possiamo vivere i principi fondamentali della nostra Repubblica: libertà, uguaglianza e sovranità".