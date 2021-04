Bolognano fra i primi comuni italiani delle aree interne ad aver concluso l'iter per i fondi destinati alle piccole imprese

Bolognano è fra i primi comuni delle aree interne (3.101) ad aver già completato l'iter necessario per erogare i contribui ministeriali destinati alle piccole e micro imprese del territorio per l'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere il sindaco Di Bartolomeo aggiungendo che l'elenco delle imprese ammesse al contributo (per una cifra complessiva di 26 mila euro) è già stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Grazie alle competenze e all’impegno dell’amministrazione comunale siamo riusciti, in breve tempo, ad organizzare una efficiente macchina burocratica che è già pronta anche per un altro imminente bando, quello relativo alla concessione dei sostegni economici a fondo perduto, per l’anno 2021, per ulteriori € 17.144,00.

Il sindaco ha sottolineato come responsabilità e sollecitudine nella burocrazia siano fondamentale per le attività imprenditoriali locali per contrastare i gravi effetti della crisi generata dalla pandemia.