L'appello del sindaco di Bolognano per l'emergenza cinghiali: "Servono interventi immediati"

Intervenire subito per l'emergenza cinghiali con un tavolo di confronto fra le istituzioni coinvolte. Lo ha chiesto il sindaco di Bolognano Guido Di Bartolomeo in merito al problema dell'eccessiva presenza di ungolati sul territorio comunale, che provocano rischi e incidenti stradali e danni alle colture agricole e forestali. Il sindaco ammette che si tratta di una problematica complessa, che dipende da varie cause, ma ogni giorno ormai arrivano lamentele e segnalazioni di danni subiti dai cittadini:

"Non v’è dubbio che sia una tematica complessa – tra l’altro al centro di un dibattito nazionale, determinato da una serie di concause ambientali, sociologiche e amministrative – ma è altrettanto vero che non passa giorno in cui io mi veda recapitare segnalazioni documentate della presenza di cinghiali in prossimità anche di abitazioni e dei relativi danni procurati. Lamentele, spesso esasperate, e richieste di pronti interventi sono espressione, oramai, di un disagio che imperversa in lunga parte nel territorio di Bolognano per l’aumento incontrollato degli animali selvatici le cui scorribande costituiscono un pericolo per la sicurezza dei cittadini e un grave danno per l’economia locale. Auspico un celere confronto per poter offrire una risposta concreta in merito alla problematica in essere”.