A Bolognano partono i lavori di efficientamento energetico sugli impianti di illuminazione pubblica

Entro il mese di settembre partiranno a Bolognano i lavori di efficientamento energetico ed adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione. Lo ha fatto sapere il sindaco Guiddo Di Bartolomeo, aggiungendo che il costo complessivo ammonta a 50 mila euro, ottenuto tramite decreto legge del 30 aprile 2019.

L'obiettivo è ridurre la spesa energetica, per le seguenti zone: per Piano D'Orta, le contrade Fara, Buscesi e

Le Fosse , piazza Donegani, via Fiume e via Napoli, e via Dei Colli a Bolognano. Si tratta del

secondo step di opere volte ad implementare l'efficientamento energetico, con il quale si completerà

l'intera area della frazione di Piano D'Orta e si inizierà a lavorare su Bolognano.

L'illuminazione sarà migliorata con tutti i corpi illuminanti sostituiti da lampade a sodio, mercurio e alogene a tecnologia led ad alta efficienza e basso impatto sull'ambiente:

"Proseguire nell'incrementare le performance energetiche e la sostenibilità ambientale delle infrastrutture presenti sul territorio rappresenta una delle priorità della nostra linea programmatica ".