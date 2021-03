Sito inquinato di Bolognano, il sindaco ordina la demolizione dei fabbricati abbandonati Moligean [FOTO]

Il sindaco di Bolognano Di Bartolomeo ha disposto, dopo la sentenza del Tar di Pescara, l'abbattimento e l'eliminazione degli immobili di proprietà della Moligean che si trovano all'interno del sito inquinato di Piano D’Orta, ex Montecatini a rischio crollo. Lo ha fatto sapere il consigliere e capogruppo alla Regione di Fdi Testa, aggiungendo che il sindaco ha disposto anche la rimozione dei rifiuti presenti nella zona per l'incuria dei fabbricati.

Il sindaco ha dichiarato:

Si è inteso così porre fine ad una gravosa questione in merito all’altro disastro ambientale della provincia di Pescara che, parallelamente alle due discariche di Bussi, si trascinava in una vergognosa situazione di stallo. Un provvedimento che permetterà di far proseguire speditamente la bonifica, da parte di Edison, sui lotti, finora oggetto di dissidie, dove sono situati gli enormi manufatti industriali a rischio crollo.