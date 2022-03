Il Comune di Bolognano dona un albero alla scuola di Piano D'Orta per l'iniziativa "Bosco diffuso"

L'amministrazione comunale di Bolognano ha donato un esemplare di Ginko Biloba, un albero dall’aspetto maestoso e dalle caratteristiche tali da renderlo una pianta eccellente per il verde pubblico, alla scuola secondaria di primo grado ‘Alberto Manzo’ di Piano D’Orta. L'albero è stato piantato questa mattina 11 marzo durante una breve cerimonia. Il dono arriva in occasione della 28esima giornata “M’illumino di meno”, campagna a cui la scuola ha aderito, promossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio2 per la sensibilizzazione al risparmio energetico e alla scelta di stili di vita sostenibili”.

Presenti, oltre al primo cittadino, anche il vicesindaco e assessore all'istruzione e cultura Adelaide Chiacchia, e gli assessori Eustacchio Trabucco e Toni Capitanio. Di Bartolomeo ha dichiarato:

“In verità tale iniziativa è rimasta sospesa dal 2020 quando, a causa del lockdown, vennero rinviate anche tutte le manifestazioni studentesche. Ringrazio la dirigente Lucia De Vincentis e le docenti per aver saputo coinvolgere gli alunni nella realizzazione di un grande bosco diffuso e soprattutto gli stessi ragazzi che mi scrissero una lettera motivata ed emozionante circa la volontà di contribuire, nel loro piccolo, al miglioramento dell’ambiente. Un entusiasmo da premiare e supportare, e con grande slancio abbiamo inteso contribuire al loro capolavoro”.