VIDEO | Bollette dell'acqua da migliaia di euro per gli inquilini Ater per colpa dei doppi contatori, Pettinari (M5s): "Situazione assurda"

Bollette fino a seimila euro per consumi di acqua mai effettuati, a causa degli allacci abusivi degli inquilini irregolari. Situazione inaccettabile e drammatica per molti cittadini assegnatari regolari di alloggi popolari Ater a Pescara, denunciata dal consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari assieme alle associazioni dei consumatori Codici con Giovanni D'Andrea e Adiconsum con Alberoto Corraro, assieme ad alcuni inqulini che hanno raccontato di vivere un incubo per quanto riguarda il pagamento dell'acqua: doppi contatori mai regolarmente registrati, fatture non inviate per 12 anni con conguagli da migliaia di euro, nessun controllo sui consumi e soprattutto consumi effettuati abusivamente da persone che vivono negli stessi stabili dopo aver occupato appartamenti murati o comunque vuoti.

Un vero e proprio cortocircuito spiega Pettinari sul quale serve un intervento immediato dell'Aca e della Regione: problemi dovuti soprattutto ai nuovi contratti sottoscritti da Aca con i songoli intestatari impegnandosi a dismettere i vecchi contatori ai contatori centralizzati e attivando singoli impianti per appartamento. In realtà, spiega Pettinari, l'azienda idrica avrebbe inviato fatture e conguagli riguardanti ancora il contatore generale, per il periodo dal 2007 al 2018.

Successivamente è stato avviato e concluso un contenzioso fra Ater e Aca che nel 2021 ha visto l'Ater pagare 590 mila euro per questi consumi idrici rispetto alla somma iniziale chiesta da Aca pari a 892 mila euro. Ecco dunque, continua Pettinari, che anche chi ha pagato regolarmente le bollette dei singoli contatori, a distanza di 12 anni si è visto recapitare anche questi conguagli. Il pentastellato aggiunge che questi consumi extra deriverebbero probabilmente da allacci abusivi o subentri non regolarizzati, con i contatori centrali che in alcuni casi sarebbero addirittura ancora adesso attivi. Per questo, Pettinari ha presentato un'interrogazione urgente al consiglio regionale chiedendo interventi immediati da parte dell'Ater, dell'Aca e della giunta regionale.

