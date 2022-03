Bollette: dal Comune di Città Sant'Angelo 50mila euro di buoni spesa per le famiglie

Circa 50mila euro per le famiglie di Città Sant'Angelo alle prese con le salate bollette di gas e luce e utili anche a pagare Aca e Tari. E' quanto prevede il nuovo avviso per i buoni spesa pubblicato dall'amministrazione che “ha ritenuto di estendere la potenziale platea di beneficiari – spiega la stessa in una nota - in considerazione del difficile momento socio economico, dovuto anche all' aumento esponenziale del costo delle bollette domestiche”. Le novità di rilievo che permetteranno di accedere alle agevolazioni sono l’aumento dell'Isee da 13.000 a 17.000 euro per poter accedere al beneficio, il massimo importo erogabile passa da 1.200 euro a 2.000 euro, mentre rimangono invariati gli altri parametri. “Con questa misura e con queste modifiche – spiegano il vicesindaco con delega ai servizi sociali Lucia Travaglini e il sindaco Matteo Perazzetti - intendiamo dare un aiuto concreto alle famiglie: a causa dell' aumento del costo dell' energia, le spese fisse sono diventate più impattanti sulle economia domestica. Il Comune di Città Sant'Angelo sta erogando senza soluzione di continuità questi benefici economici, cercando di dare un ristoro alle tante famiglie già vessate dalle difficoltà del periodo covid”.