Bocchino (Lega) attacca De Martinis per l'esclusione dalla giunta a Montesilvano: "Grave atto politico"

Proseguono le polemiche relative all'esclusione della Lega dalla giunta comunale voluta dal sindaco Ottavio De Martinis, che ha iniziato l'attività amministrativa del suo nuovo mandato dopo la vittoria schiacciante alle elezioni comunali. Il vice segretario della Lega Abruzzo Sabrina Bocchino parla di un grave atto politico che sarà oggetto di una profonda valutazione:

“L'insoddisfazione mostrata dall'assessore Francesco Di Pasquale che, nonostante sia stato il più votato alle ultime elezioni amministrative di Montesilvano, non riceverà la delega di vicesindaco, sommato al fatto che inspiegabilmente la Lega viene tenuta fuori dalla giunta comunale, calpestando con boria il volere degli elettori, delineano un quadro del centrodestra cittadino drammatico. Siamo seriamente preoccupati per la produzione amministrativa dei prossimi mesi, che sarà scarsa, perché figlia di mille mediazioni al ribasso per provare a tenere compatto ciò che compatto non è. È molto grave, inoltre, l'atteggiamento avuto da Fratelli d’Italia e Forza Italia. Nei confronti della Lega da parte degli alleati è stato commesso un pesante atto politico. Se la Lega facesse la stessa cosa in altri consessi comunali o in quello regionale, non credo che alcuni sorrisi stampati rimarrebbero uguali. La decisione di lasciare fuori la Lega dalla giunta è un atto ingiustificabile e sarà ora oggetto di approfondita analisi”.

Ricordiamo che durante la campagna elettorale inizialmente la Lega aveva presentato un suo candidato sindaco, Anthony Aliano, per poi ricucire lo strappo con De Martinis prima del voto e rientrare nella coalizione di centrodestra.