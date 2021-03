Il Blocco Studentesco di Pescara ricorda la nascita di Gabriele D'Annunzio

Il Blocco Studentesco di Pescara ha voluto ricordare stanotte la nascita di Gabriele D'Annunzio esponendo uno striscione con la scritta "D'Annunzio poeta armato d'Italia". Ecco cosa afferma Matteo Casasanta, responsabile locale del movimento: "Riprendendo lo stesso spirito dannunziano, il Blocco Studentesco vuole risvegliare l'animo votato all'azione della gioventù pescarese, riscoprendo proprio come D'Annunzio il disperato amore per l'Italia". E ancora:

"Vogliamo celebrare Gabriele D'Annunzio non solo per i natali pescaresi e la sua vita che fu una vera e propria opera d'arte, ma anche per ricordare ai giovani che oltre a chi sfregia i murales del Vate, come accaduto tempo fa, c'è una realtà come quella del Blocco Studentesco sempre pronta a combattere e osare al fianco degli studenti nelle piazze, nelle scuole, con lo stesso ardore che ha contraddistinto il Vate stesso".