Il blocco studentesco manifesta a Pescara contro i suicidi giovanili [FOTO]

Il blocco studentesco ha manifestato a Pescara contro i suicidi giovanili, che il movimento definisce "veri e propri omicidi di stato". Spiega il responsabile locale Matteo Casasanta: "Il governo Conte preferisce investire sui banchi a rotelle o sui monopattini invece che sulla salute dei cittadini". E aggiunge:

"Gli italiani non vanno a scuola da ben 170 giorni. Le conseguenze psicologiche di questa rinuncia forzata alla socialità sono pesanti e ovvie. Un vero e proprio omicidio di stato perpetrato a colpi di solitudine, problemi economici, lockdown in salsa di delazione, impossibilità di esprimersi, incertezze: uno stato che non dà una ragione per vivere, ma una ragione per annoiarsi, una ragione per togliersi la vita".