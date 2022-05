Blocco marinerie, Marsilio porta la problematica nella conferenza Stato - Regioni

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha portato nella conferenza Stato - Regioni la problematica relativa al caro gasolio che ha portato alle proteste e al blocco delle marinerie abruzzesi e di quasi tutta Italia. Il governatore ha sottoposto la questione durante la riunione che si è svolta questa mattina 26 maggio, facendosi portavoce delle problematiche che affliggono i pescatori in tutta Italia, per le quali la marineria abruzzese si è fatta promotrice delle principali iniziative nei confronti del governo.

Il presidente della Conferenza, Massimiliano Fedriga, ha raccolto le questioni sollevate e ha investito la commissioneaAgricoltura per produrre una posizione unitaria delle Regioni da sottoporre al governo nella prima occasione utile. Marsilio ha dichiarato:

"Ringrazio il presidente Fedriga per avere tempestivamente risposto a questa mia sollecitazione. Ora in commissione agricoltura il vicepresidente Imprudente continuerà a seguire, come ha già fatto dal primo momento, la questione per assicurare un pronto ristoro ai pescatori e incalzare il governo perché dia risposte adeguate e tempestive".

Ricordiamo che proprio oggi le marinerie abruzzesi hanno protestato ad Ancona assieme a quelle marchigiane per chiedere subito un incontro con tre ministri al fine di arrivare ad una soluzione che possa scongiurare il blocco delle barche causato dal caro gasolio. Presente anche la marineria di Pescara con il portavoce Scordella che ha ribadito come gli armatori non vogliono in alcun modo creare scontri ma protestare per il proprio diritto al lavoro.