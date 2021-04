L'allarme del consigliere regionale Blasioli: "Ultraottantenni non deambulanti a rischio vaccinazione nel Pescarese"

Il consigliere regionale del Pd evidenzia come, a causa della mancata attivazione della Asl di Pescara, molti ultraottantenni non deambulanti non hanno ancora ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid

Gli ultraottantenni non deamublanti del Pescarese rischiano di non essere vaccinati o di ricevere le dosi con ulteriore ritardo. L'allarme è stato lanciato dal consigliere regionale del Pd Blasioli che ha scritto all'assessore regionale Verì, al direttore generale Asl Ciamponi e ai direttori dell'Uoc di organizzazione e cure territoriali per evidenziare come molti anziani appartenenti a questa categoria, a metà aprile, non abbiamo ancora ricevuto la prima dose di vaccino nonostante siano fra le categorie prioritarie già dal mese di gennaio, e la non deamulazione non può essere considerata un'eccezione ma una condizione di ulteriore priorità e fragilità.

È necessario ed urgente che la ASL si attivi immediatamente per consentire la copertura vaccinale dei pazienti non deambulanti o allettati, perché la graduale riapertura agli spostamenti, nelle prossime settimane, può comportare un grave rischio di contagio con i loro famigliari conviventi.

Problemi, evidenzia Blasioli, anche per la consegna dei vaccini ai medici di base che sarebbero stati abbandonati a se stessi, costretti a sbrigare le pratiche burocratiche senza poter lavorare agevolmente sul territorio, oltre ad una confusa e contrastante comunicazione sulle disponibilità delle dosi vaccinali.