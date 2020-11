Il consigliere Blasioli denuncia la presenza di topi in centro: "Dalla giunta Masci solo propaganda e promesse" [VIDEO]

Nuovo attacco all'amministrazione comunale Masci da parte del consigliere regionale Pd Blasioli. Questa volta, il consigliere ed ex vicesindaco denuncia una situazione di degrado e scarsa igiene in pieno centro, postando il video di un grosso topo in viale Regina Margherita. Secondo Blasioli, si tratterebbe dell'ennesima prova del fatto che fino ad ora la giunta Masci abbia fatto solo promesse di propaganda anche sul fronte del degrado, senza dare seguito a fatti concreti:

Accade oggi in via Regina Margherita. A due passi da Piazza Salotto. Durante tutta la campagna elettorale il Sindaco Masci e i suoi avevano promesso una svolta drastica sul fronte sicurezza e degrado per farsi votare. Ma in oltre un anno di governo, a parte qualche martellata a una fontana indifesa, dalla propaganda non sono riusciti a passare ai fatti. Anche i topi che passeggiano senza timore in centro a Pescara, ormai, lo hanno capito