Blasioli attacca l'amministrazione Masci sulle strade poco sicure: "In due settimane due signore finite al pronto soccorso per le buche"

La cura estetica delle strade viene dopo l'attenzione per l'incolumità dei cittadini. A dirlo il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, che interviene in merito alla questione delle colorazioni delle nuove pavimentazioni di alcune strade cittadine (corso Vittorio Emanuele II e riviera nord), spiegando che al centro del dibattito e dell'attenzione degli amministratori dovrebbe esserci sempre la sicurezza dei pedoni, raccontando di due signore che nel giro di due settimane sono finite al pronto soccorso dopo essere uscite per andare al mercato di San Giuseppe a causa di cadute dovute ai dissesti stradali e dei marciapiedi:

"In questi giorni si è molto parlato della decisione dell’amministrazione di tingere di rosso corso Vittorio Emanuele. È stata la scelta giusta? Si poteva evitare? Durerà nel tempo? Non sono entrato nella discussione perché penso che gettare una latta di vernice su una strada, perché di questo in fin dei conti stiamo parlando, modifichi poco l’essenza di una città. Si tratta più che altro di una scelta estetica, ma il bello è sempre relativo e dipende dal gusto e dalla sensibilità di ognuno. Ciò che invece non dipende da una scelta opinabile è la sicurezza dei cittadini. Loro sì che non dovrebbero mai “tingersi di rosso” a causa dell’insipienza e incapienza di chi ci governa.

Ero molto scettico sul pubblicare o meno la foto che vi ho postato qui sotto, ma è giusto sapere cosa succede quando chi dovrebbe prendersi cura della salute pubblica viene meno ad uno suo preciso dovere. Per questo ho deciso di farlo rendendo irriconoscibile la signora a cui vanno i miei auguri di pronta guarigione."

Blasioli poi ha spiegato:

"Nel giro di due settimane, due signore uscite di casa per fare la spesa al mercato di San Giuseppe, si sono ritrovate al pronto soccorso. Una delle due ha dovuto mettere dei punti a causa della rottura del setto nasale. E tutto questo accade nonostante le mie e le segnalazioni dei residenti del quartiere, costretti a camminare su strade che sembrano bombardate. Ora, mi auguro sinceramente che chi amministrerà la città da maggio 2024 abbia ben chiaro quali sono le vere priorità di una comunità. Perché si può rendere una città più bella e attrattiva, ma se si dimenticano la sicurezza e le condizioni minime di fruibilità, a nulla servirà discutere di colori e sfumature. "