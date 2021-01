L'appello di Blasioli e del consigliere di Pianella Sposo: "Riattivare una sezione della scuola secondaria a Cerratina"

Ripristinare una sezione della scuola secondaria di primo grado nel plesso scolastico di Cerratina, frazione di Pianella. La richiesta arriva dal consigliere regionale Pd Blasioli e dal consigliere comunale Sposo, che hanno scritto all'ufficio scolastico regionale e provinciale, e al dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Pianella per chiedere di riattivare la classe dopo le numerose segnalazioni fatte dalle famiglie di Cerratina, chiedendo un incontro per discutere di questa possibilità.

Il plesso di Cerratina è già in uso al piano terra dove si trovano classi della scuola primaria, e il plesso stesso recentemente è stato ristrutturato e riqualificato per le norme antisismiche e dunque è in grado di ospitare altri alunni. In questo modo gli alunni avrebbero classi più ampie e spazi a disposizione soprattutto in questo momento di pandemia, affollando meno il plesso centrale di Pianella.

La presenza a Cerratina di una sezione della Scuola Secondaria di I grado eviterebbe la dispersione territoriale dei ragazzi; molti genitori hanno preferito iscrivere i propri figli addirittura in Istituti scolastici fuori dal Comune di Pianella, che già dista una decina di chilometri, optando per le scuole di altri comuni. L’autonomia della scuola deve concretizzarsi in rapporto positivo con le esigenze delle comunità locali e queste devono riappropriarsi della capacità di programmare l’offerta formativa rispetto alle esigenze del territorio.

I consiglieri auspicano che le istituzioni scolastiche vengano incontro alle esigenze delle famiglie di tutto il territorio di Pianella, con una soluzione che non dispoerda il tessuto umano e sociale soprattutto nelle piccole comunità delle frazioni.