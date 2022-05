L'attacco dei consiglieri Blasioli e Scoccia: "Legge per l'acquisto delle parrucche per i pazienti oncologici ancora inapplicabile"

Nonostante sia stata approvata esattamente cinque mesi fa, la legge regionale per il rimborso delle spese di acquisto di parrucche per malati oncologici è ancora inapplicabile. A dirlo i consiglieri regionali d'opposizione Antonio Blasioli e Marianna Scoccia, che evidenziano come non sia ancora stato approvato dalla giunta Marsilio il regolamento attuativo che, di fatto, rende la legge attualmente inapplicabile.

La legge approvata dall'assise regionale prevedeva contributi per la dermopigmentazione e trucco permanente delle sopracciglia, area infraciliare e cuoio capelluto, per l'acquisto di caschetti refrigeranti da parte delle Asl e per l'istituzione del progetto "Banca del Capello":

"Tutto è ancora imbrigliato nelle maglie della burocrazia regionale e non abbiamo informazioni su quando arriverà il via libera definitivo.Invece di impiegare il proprio tempo con la comunicazione propagandistica, la Giunta regionale pensi ad assolvere i propri compiti e a rendere effettiva una legge fondamentale per gli Abruzzesi approvata da più di 150 giorni:i pazienti oncologici hanno diritto a un supporto economico e a un aiuto concreto. Abbiamo approntato € 500.000 per ciascuna annualità del biennio 2022-23 e il centro destra non ha scuse per continuare a ritardare l'approvazione delle delibere necessarie a stabilire le modalità di attivazione dei servizi previsti dalla Legge." I consiglieri sottolineano come sia un dovere dell'esecutivo regionale assolvere ai compiti istituzionali fino in fondo, e per questo non abbasseranno l'attenzione sul tema fino a quando non ci sarà il regolamento attuativo.