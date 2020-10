La denuncia di Blasioli: "Maxi perdita nella sede della Regione mentre 5.000 pescaresi sono senz'acqua" [FOTO - VIDEO]

Una maxi perdita d'acqua sotto la vecchia sede della Regione, mentre cinquemila pescaresi sono ancora senz'acqua. La denuncia arriva dal consigliere regionale Pd Blasioli, che mostra con video e foto il problema scoperto nella vecchia sede regionale in viale Bovio, dove una perdita sta anche allagando il parcheggio.

Blasioli attacca il sindaco Masci, che dovrebbe chiedere immediatamente le dimissioni dei vertici Aca considerando il problema che ormai va avanti da mesi della mancanza d'acqua per migliaia di cittadini del capoluogo.

Eppure la segnalazione di questa situazione era stata fatta all’Aca già martedì scorso, ma dopo due giorni nulla. La perdita è grande, l’acqua scroscia in quello che era il vecchio parcheggio fra la ex sede della Regione e un adiacente terreno di proprietà delle ferrovie. Parco macchine oggi ridotto a magazzino, con la dismissione del palazzo regionale a causa dei problemi di staticità, infatti l’acqua bagna mobili, documenti, rifiuti, danni sicuramente imponenti, come imponente è la negligenza che la Regione dedica al problema.

Secondo il consigliere il Comune non sta agendo tempestivamente ed in modo incisivo, con uno spreco d'acqua inaccettabile in un momento difficile considerando anche la seconda ondata della pandemia:

Si parla di negligenza evidente, si facesse da parte chi oggi gestisce, il Comune lo pretenda, il sindaco che ama Pescara lo dimostri chiedendo azioni e conto dei disagi, perché sono inaccettabili e perché chi guida una città deve stare da una sola parte, quella dei cittadini e questo oggi non sta accadendo. E a Marsilio, ora che la questione Febbo è risolta e che con la Lega, forse, ha fatto pace, chiedo: non sarebbe il caso di occuparsi dei problemi, tanti e seri, che ha la Regione di cui è presidente

