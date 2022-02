Blasioli (Pd) sui lavori alla Maielletta: "Soliti fiumi di parole e ritardi dal centrodestra"

Solo fiumi di parole e ritardi dal centrodestra per i lavori di valorizzazione turistica del comprensorio montano della Maielletta. A dirlo il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, che interviene dopo le dichiarazioni dell'assessore regionale Daniele D'Amario che ha spiegato i motivi dei ritardi annunciando l'assegnazione dell'appalto del lotto 6 entro il mese di agosto. Blasioli era presente al tavolo tecnico convocato proprio dalla Regione Abruzzo per fare il punto della situazione, assieme al senatore Luciano D'Alfonso e ai sindaci di Lettomanoppello Simone Romano e Roccamorice Alessandro D'Ascanio:

"L’Arap ha illustrato solo uno dei 6 lotti, e precisamente il sesto, quello attinente alla valorizzazione turistica. Parliamo di un lotto dei 6, dell’importo di € 850.000,00 rispetto alla dotazione finanziaria lasciata dal centrosinistra per un totale di 22 milioni di euro. Il lotto 6 è stato presentato e la riunione ha fornito l’occasione al Comune di Roccamorice per proporre delle migliorie da apportare per il raggiungimento dello stazzo di Roccamorice e la dotazione di un minimo di ricettività. L’incontro odierno è stata l’occasione per discutere anche dell’armonizzazione del recupero delle terrazze dinanzi al rifugio Pomilio con il progetto di 400 mila euro che fa capo alla Provincia di Chieti e, in generale, per capire meglio gli altri interventi sul bivacco Pelino e sul sentiero Porreca Montanelli. Ora queste osservazioni, condivise anche con l’Ente Parco nazionale della Maiella, andranno integrate e per il lotto 6 è pensabile che per maggio-giugno si avrà la progettazione esecutiva e poter poi partire con la gara. I lavori di questo lotto limitato, considerati i tempi, potrebbero forse iniziare nel 2023."

Per gli altri lotti, prosegue il consigliere, è invece tutto fermo fra cui quelli delle piste e dei parcheggi scambiatori da realizzare a Pretoro, Lettomanoppello e Roccamorice, parcheggi particolarmente sentiti per salvaguardare la specificità ambientale della nostra montagna ed evitare afflussi massivi e incontrollati di automobili nei paesi con il sindaco di Lettomanoppello che ha ribadito come ci siano stati chilometri di code di macchine fino e oltre l'entrata del paese.

"In ultimo voglio rimarcare la grande assenza della Provincia di Pescara. Assente e ancora una volta disinteressata alla Maiella ma anche sorda rispetto alle critiche che nei giorni scorsi abbiamo avanzato sulla sospensione del finanziamento di nove milioni per il collagamento Scafa-Lettomanoppello-Passolanciano. I due Enti, Provincia di Pescara e Regione Abruzzo, retti dalla stessa maggioranza di centrodestra, sono del tutto incapaci di dialogare, fino ad arrivare all’assurdo: la Provincia di Pescara, il 18 gennaio scorso, ha revocato il bando di gara per la sistemazione e il recupero funzionale della sr539, sp46 sp 65.

La motivazione risiede nel fatto che la Regione Abruzzo non aveva ancora proceduto a firmare la nuova convenzione con cui destinare le risorse, convenzione necessaria perché i fondi originari provenienti dal Masterplan della Giunta di Centrosinistra nel 2020 erano stati temporaneamente sottratti e dirottati su interventi legati all’emergenza Covid, con l’impegno del Governo a restituirli. Balza subito agli occhi come la Regione tolga alla Provincia di Pescara i fondi il 31 agosto 2020, nonostante la Provincia abbia già concluso la progettazione e quindi l’intervento non fosse a rischio di perdere i fondi. "

Inoltre, conclude Blasioli, la Provincia ha annullato il 18 gennaio 2022 la gara, quando la Regione ha riottenuto le risorse dal Governo il 22 dicembre scorso definendola una situazione incredibile che aggiunge ritardi su ritardi e gli unici lavori portati avanti dalla Regione e dalla Provincia di centrodestra sono quelli frutto del lavoro del centrosinistra, senza riuscire a farli partire:

"Oggi la Provincia di Pescara, a cui avremmo voluto chiedere conto di queste scelte scellerate, non si è presentata all’incontro, lasciando soli i sindaci di Roccamorice e Lettomanoppello, al contrario della Provincia di Chieti, presente in forze all’incontro istituzionale. Toccherà ai consiglieri provinciali tornare sul punto e alla Provincia di Pescara spiegare l’arrendevolezza e il disinteresse su questo finanziamento."