L'appello di Blasioli ai parlamentari D'Alfonso e Pezzopane: "Verificate col Governo se si possono far ripartire i commercianti"

Un appello lanciato direttamente dal suo profilo Facebook ai colleghi di partito e parlamentari Pd, per verificare con il Governo se esistono le condizioni per far riaprire i commercianti colpiti dalle restrizioni. Il consigliere regionale Blasioli ha scritto un post su Facebook dopo aver fatto visita ad alcuni esercenti e commercianti di Pescara che vivono un momento molto difficile e che sono colpiti duramente dalle restrizioni.

Nonostante il coraggio e la forza di voler andare avanti, aggiunge Blasioli, in molti hanno paura ed esprimono preoccupazione per il futuro. Per questo, ha lanciato un appello ai parlamentari D'Alfonso e Pezzopane affinchè con il Governo possano verificare i parametri per le assegnazioni delle zone di rischio e delle conseguenti restrizioni, per capire se ci sono le condizioni anche minime per far ripartire i commercianti: