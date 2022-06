Blasioli e Paolucci (Pd) sul raddoppio binario Pescara - Roma: "Da Marsilio solo una passerella arrivata in ritardo"

Una passerella arrivata in ritardo, quando ormai il dibattito pubblico sul nuovo tracciato ferroviario è chiuso. I consiglieri regionali del Pd Antonio Blasioli e Silvio Paolucci intervengono in merito al sopralluogo - viaggio compiuto ieri dal presidente della Regione Marsilio lungo la linea ferroviaria Pescara - Roma al centro di polemiche per il progetto di Rfi sul raddoppio ferroviario nel tratto fra Manoppello e Chieti

"Questo accade dopo tante richieste di ascolto alla Regione avanzate dalla comunità e anche dopo aver causato la bocciatura una risoluzione presentata dal centrosinistra e che impegnava l'esecutivo proprio a istituire un tavolo permanente sull'intero progetto coordinato dal direttore generale della Regione Abruzzo, a garanzia dei Comuni e al fine di risolvere le criticità che preoccupavano i sindaci e di cui la Regione non si è fatta carico. Per mesi la Regione ha rinunciato a fare sintesi con i territori, lasciando sole le comunità di Chieti, Manoppello, San Giovanni Teatino, Alanno e Scafa, i Comuni con gli effetti maggiormente impattanti del raddoppio. Il tavolo, invece, sarebbe servito a rappresentare le comunità, che hanno dovuto cercare un rapporto diretto con il commissario governativo di Rfi per l'opera e studiare le varianti praticabili, utili a salvare la realizzazione di un progetto sicuramente strategico e a vantaggio dell'economia del territorio, ma con diversi attriti, che potevano essere limati con il coinvolgimento della Regione come ente mediatore."

Secondo i consiglieri, è fondamentale dimostrare vicinanza ai territori auspicando che Marsilio possa prendere in carico gli interessi di tutti in una fase delicata, aprendo un dibattito pubblico anche per il lotto fra San Giovanni Teatino e Chieti.