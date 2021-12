Blasioli (Pd) sull'ospedale di Penne: "Dopo la nostra visita ispettiva assunti altri due medici" [VIDEO]

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli torna sulla questione della carenza di personale nell'ospedale di Penne San Massimo. Blasioli, infatti, fa sapere che a seguito della visita ispettiva condotta proprio dal consigliere nel nosocomio vestino sabato 4 dicembre scorso, la Asl ha deliberato in data 7 dicembre l'assunzione fino alla fine del mese di aprile 2022 di due medici destinati proprio a quel nosocomio. Il Pd, con Blasioli ed i rappresentanti locali del Partito Democratico, aveva evidenziato come la situazione sia difficile e insostenibile soprattutto nel reparto di Medicina dove la carenza di medici porta a turni illegittimi e pesantissimi per il personale sanitario a disposizione, che con spirito di sacrificio tenta di compensare la mancanza di unità mediche a disposizione.

Con la delibera viene stabilito che i medici assunti saranno destinati all'ospedael San Massimo, ma Blasioli ricorda che già ad inizio 2021 quando venne approvata un'altra delibera della Asl che prevedeva di inviare due medici a Penne, di fatto poi non è cambiato nulla:

"È ancora poco e tutta da verificare ma andremo avanti per garantire il diritto alle cure dei pazienti dell’area vestina e il giusto riposo dei medici a cui va ogni nostro ringraziamento per quanto fatto fino ad oggi."