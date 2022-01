La richiesta di Blasioli (Pd): "Subito la convenzione per ristrutturare l'orario di Santa Marie delle Grazie ad Alanno"

La Regione deve velocizzare la stipula della convenzione per avviare il prima possibile i lavori di riqualificazione dell'oratorio di Santa Maria delle Grazie ad Alanno. A dirlo il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli che lancia un appello alla giunta in merito ai fondi messi a disposizione con il Masterplan, pari ad 1 milione di euro complessivi, individuati durante la precedente giunta regionale D'Alfonso e destinati al Comune di Alanno per il recupero di beni ed edifici storici e culturali.

"L’attuale Giunta regionale, dopo svariate mie segnalazioni, ha approvato, con DGR n. 753/2021, l’utilizzo delle economie per €. 131.824,00, utili per completare l’oratorio annesso alla bellissima chiesa del XV secolo.

In più occasioni ho sollecitato la struttura della presidenza regionale a uno sblocco di questo finanziamento e finalmente ho ottenuto una delibera regionale che riprogramma le risorse del Psc Abruzzo - Fondo di Sviluppo e Coesione a favore di alcuni interventi, tra cui il “Completamento del restauro del complesso oratorio di Santa Maria delle Grazie e sistemazione area di pertinenza”, e, attraverso il reimpiego dei risparmi di spesa maturati per questa iniziativa, assegna al Comune di Alanno € 131.824,90."

Attualmente sono trascorsi due mesi, spiega ancora Blasioli, che ha visitato la chiesa e l'oratorio sabato scorso ammirando la straordinaria bellezza di questa struttura, ex convento dei frati:

"La somma consentirebbe di completare un vano sotterraneo e installare delle inferriate alle finestre, ultimando un lavoro enorme che permetterà al Comune di Alanno di avere a disposizione un grande spazio proprio di fianco alla chiesa. Nello stesso tempo ho potuto verificare come la chiesa sia stata oggetto di lavori di consolidamento e voglio sostenere la Comunità alannese a intraprendere un percorso che aiuti la Soprintendenza a mettere a frutto i fondi arrivati, per consentire a tutti di poter fruire nuovamente di questo tesoro barocco."