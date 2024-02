L'attacco di Blasioli (Pd) sulla nuova isola ecologica in via Pepe: "Persi 40 posti auto e in un'area a vincolo paesaggistico"

L'isola ecologica che verrà realizzata in via Pepe cancellerà circa 40 posti auto oltre che avere una posizione infelice dal punto di vista paesaggistico. A dirlo il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli dopo le lamentele dei residenti per il maxi cantiere nell'area di parcheggio fra via Pepe e via Barbella davanti alla fontana della Meridiana

"Al di là della localizzazione infelice per motivi paesaggistici – si tratta infatti di un’area sottoposta a vincolo, di fronte al mare e di fianco al Teatro d’Annunzio, ragion per cui la soprintendenza ha dettato comunque alcune prescrizioni che proveranno a salvare l’impatto estetico di una scelta errata - c’è un’altra cosa che va sottolineata. Una volta terminati i lavori, in realtà già da adesso con il cantiere in corso, verranno sostanzialmente persi oltre 40 posti auto, in un’area di circa 300 metri quadrati, che l’estate costituiscono una manna dal cielo, e che tra l’altro per il Comune sono anche fonte di guadagno, dato che sono a pagamento. Senza contare il via vai di mezzi necessari allo svuotamento dei contenitori, che durante la stagione estiva avranno numerosi problemi a causa dell’affollamento dell’area e saranno costretti a transitare sulla riviera non solo in orario notturno. Insomma, anche quando quest’amministrazione tenta di migliorare un servizio - di eco isole informatizzate ce ne vorrebbero infatti di più rispetto alle sole tre previste per l’intera città – finisce per combinare disastri. Una scelta che ha dell’incredibile: possibile che in zona stadio non ci fosse un’altra area da adibire ad isola ecologica, un sito che non fosse a ridosso della riviera, del mare, oltre che del Teatro D’Annunzio?"

Blasioli ha aggijnto:

"Possibile inoltre che nel progetto per l’estensione della raccolta porta a porta per l’intera città siano state previste solo 3 eco isole informatizzate per la raccolta differenziata? E soprattutto che si sia partiti con la rimozione dei bidoni in alcune aree di Portanuova già a dicembre, mentre solo ora sono stati avviati i lavori per l’eco isola, collocandola per altro in un’area tutt’altro che appropriata? Ci risulta che questa scelta sia stata imposta dal duo Masci – Del Trecco, che ossessionato dalla volontà di rimuovere i raccoglitori stradali, eco isole comprese, vuole imporre a tutti i pescaresi, per puro gusto estetico – per altro alquanto arbitrario -, un’invasione di sacchi e mastelli. Dopo essersi inimicati la comunità pescarese per realizzare un asilo nido e una casa di comunità, adesso riescono a scontentare tutti perfino per un’eco-isola informatizzata. Come farsi male da soli."