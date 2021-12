La richiesta di Blasioli (Pd) alla Regione: "Stabilizzare i navigator e potenziare i centri per l'impiego"

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, interviene in merito alla posizione dei navigator e sui centri per l'impiego regionali, dopo l'approvazione dell'emendamento che ha prorogato di 3 mesi, fino al 30 aprile 2022, i contratti dei navigator, 46 dei quali sono attualmente in servizio in Abruzzo. I fondi verranno reperiti fra quelli messi a disposizione delle Regioni per il potenziamento dei Cpi, e mai utilizzati, e per questo ora il consigliere chiede l'apertura di un tavolo per individuare una soluzione per stabilizzare definitivamente queste figure professionali:

"Si tratta di una decisione importante e nel solco di quanto in Abruzzo viene richiesto dalle forze di opposizione di centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, prima in occasione dell’audizione del 30 novembre 2021 innanzi la quinta commissione consiliare, presente tra gli altri il competente assessore regionael Pietro Quaresimale e da ultimo con la risoluzione consiliare congiunta depositata il 7/12/2021. Risoluzione con la quale l’opposizione da un lato ha richiesto la creazione di un percorso volto alla stabilizzazione dei navigator – anche mediante il riconoscimento di una valutazione premiale e/o di una riserva concorsuale – mentre dall’altro ha evidenziato l’insufficienza del piano di potenziamento regionale dei Centri per l’Impiego e l’enorme ritardo accumulato dallo stesso. Ritardo certificato nero su bianco dal Ministero del Lavoro, che evidenzia come a fronte delle previste 225 nuove assunzioni, al 31 dicembre 2021 ne risulteranno perfezionate solo 37!"

Secondo Blasioli, la Regione deve subito porre rimedio con nuovi bandi di concorso, sia per colmare i fabbigosni dei Cpi sia, per non perdere le opportunità e le risorse messe a disposizione anche da Pnrr per la riforma sulle politiche del lavoro:

"L’emendamento al decreto legge recovery per garantire la continuità occupazionale dei navigator conferma quanto da noi già segnalato in più occasioni sia sulla necessità di attribuire alle Regioni la possibilità di subentrare all’Anpal Servizi nei contratti con queste figure professionali che hanno il compito di accompagnare i percettori di reddito di cittadinanza nella ricerca di un lavoro sia sui ritardi della giunta regionale abruzzese, guidata dal presidente Marco Marsilio, sulla gestione delle politiche attive del lavoro e sul potenziamento dei centri per l’impiego."