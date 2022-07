Blasioli (Pd) sul servizio della Navetta del Mare: "Lo scorso fine settimana utilizzato solo da 260 persone"

Il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli commenta l'attivazione del servizio di bus navetta gratuito voluto dall'amministrazione Masci assieme alla Tua. Il consigliere, con un post su Facebook, ha fatto notare la relativa scarsa affluenza sui bus che, lo ricordiamo, partono dall'area di risulta e dalla zona antistadio per raggiungere tutto il lungomare lasciando i bagnanti direttamente davanti agli stabilimenti balneari e alle spiagge:

"Sapete quante persone hanno preso le navette per il mare del Comune di Pescara su entrambi i giorni e su entrambe le linee (nord e sud)? 260 persone in tutto. Per loro è un grande successo. Ma in questa città un po’ di verità e un pizzico di umiltà ce la meritiamo?"

Proprio ieri primo luglio, l'assessore comunale Luigi Albore Mascia aveva invece parlato di un ottimo riscontro di utenti nel primo fine settimana in cui il servizio è stato attivato, confermando che anche per oggi 2 luglio e domanica 3 luglio la "Navetta del Mare" sarà attiva con i seguenti percorsi:

Il percorso del bus per la zona nord: Piazza S. Cuore – Corso Umberto I – Via Nicola Fabrizi – Via Tassoni – Lungomare G. Matteotti – Viale della Riviera – Rotonda Le Naiadi – Viale della Riviera – Lungomare Matteotti – Via Galilei – Via Nicola Fabrizi – Via Ravenna – Corso V. Emanuele – Piazza Sacro Cuore.

Per la zona sud: Piazzale Antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella) – Via Pepe – Lungomare C. Colombo (direzione Nord) – Rotatoria Via Vespucci – Lungomare C. Colombo (direzione sud) – Via Figlia di Iorio – Via Luisa D’Annunzio – Piazza Le Laudi – Viale Primo Vere – Via Celommi – Rotatoria Via Nazionale Adriatica sud – Via Celommi – Viale Primo Vere – Via De Nardis – Lungomare Cristoforo Colombo (direzione Nord) – Rotatoria Via Vespucci – Lungomare Cristoforo Colombo (direzione Sud) – Via Pepe – Piazzale Antistadio (fronte ingresso Tribuna Maiella).

Il servizio sarà attivo fino al 28 agosto ogni sabato e domenica, più la giornata del Ferragosto, con corse in partenza ogni 30 minuti, dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00.