Blasioli (Pd) e l'ex parlamentare Melilla sulla scomparsa di Bruno Passeri: "Un uomo mite e capace"

Anche il consigliere regionale del Partito Democratico Antonio Blasioli e l'ex parlamentare ed ex consigliere regionale Gianni Melilla commentano la scomparsa di Bruno Passeri, ex sindaco di Loreto Aprutino, ex vicepresidente della Provincia ed assessore regionale morto all'età di 74 anni.

Blasioli ha commentato:

"Stamane, all’età di 74 anni, si è spento un altro pilastro della politica locale. Primo cittadino di Loreto Aprutino, vicepresidente della Provincia, assessore regionale, Bruno Passeri ha dedicato gran parte della propria esistenza alla cosa pubblica, intraprendendo poco più che maggiorenne la carriera da amministratore, e diventando a soli 23 anni il sindaco più giovane d’Italia. Negli ultimi tempi, anche a causa della lunga malattia, si era allontanato dalla politica attiva, eppure non perdeva occasione per dispensare consigli e suggerimenti a chiunque lo incontrasse. Ero stato a casa sua giusto qualche mese fa, sono andato a trovarlo con la segretaria del circolo del Partito Democratico di Loreto Carmen Ranalli. Bruno era felice, mi ha ricordato i suoi dieci anni in Regione e la sua esperienza da assessore. Io gli ho riferito che mi capitava spesso tra Loreto, Penne e l’alta vestina di incontrare persone che ricordavano la sua presenza sul territorio e l’approfondimento che metteva nelle questioni, soprattutto quelle attinenti al mondo agricolo. Ricordo un incontro come sempre piacevole e proficuo soprattutto per una politica tra la gente e dentro i problemi. Strenuo difensore e promotore dell’area vestina, di lui ricorderemo le lunghe battaglie a difesa dell’ospedale San Massimo, e il costante impegno in ambito sanitario e produttivo. Mi unisco al dolore dei suoi cari, dei figli Enrico e Rossella e della moglie Silvana. "

Gianni Melilla, da noi contattato, lo ricorda con grande affetto e stima:

"Bruno Passeri era un fratello e un compagno, abbiamo passato insieme decenni in Regione e quindi per me è una notizia molto triste che mi riempie di dolore. Era una colonna portante della sinistra pescarese, prima nel Partito Comunista, poi nel Pds e Ds. Soprattutto per l'area vestina è stato un vero punto di riferimento, un faro grazie alle sue grandi doti amministrative. Un ottimo sindaco, un eccellente assessore regionale che mai potremo dimenticare. Era capace, generoso e ben voluto anche dai suoi avversari politici che gli hanno sempre riconosciuto queste doti. Si è battuto tantissimo per il tessuto economico della sua terra, per sostenere le attività produttive e le piccole imprese dedicando la sua carriera politica alla militanza attiva amministrativa. Una persona sempre rigorosa e coerente".