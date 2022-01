Blasioli (Pd) sui lavori in via del Circuito - via Pian delle Mele: "Finalmente il Comune avvia il cantiere per la nuova rotatoria"

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli commenta l'avvio dei lavori, da parte del Comune, per la realizzazione della nuova rotatoria all'incrocio fra via del Circuito e via Pian delle Mele. Blasioli parla di un progetto importante, che l'amministrazione Masci avrebbe solo ereditato e sul quale in prima persona si era molto impegnato quando era assessore e vicesindaco nella giunta Alessandrini:

"Un intervento previsto e compreso nel progetto di creazione della cosiddetta “controstrada” che, al termine dei lavori, in corso da fin troppo tempo a causa del lungo periodo di “decantazione” cui lo ha sottoposto la giunta di centrodestra, connetterà via del Circuito, scendendo all’altezza del vivaio, con via Valle Roveto. Un intervento complessivo importantissimo per garantire un’alternativa al passaggio su via del Circuito, che soprattutto in alcune ore centrali della giornata è bloccata e costringe gli automobilisti a lunghe code e i residenti a respirare inquinamento. La realizzazione della rotatoria, già da sola, consentirà di risolvere e alleggerire le difficoltà di transito all’incrocio tra via Pian delle Mele e via del Circuito.

Il consigliere regionale auspica che i lavori possano procedere il più velocemente possibile, aggiudicati ad aprile 2021 a distanza di quasi un anno dalla conclusione della gara d'appalto a giugno 2020, e che ha avuto un brusco stop fra ottobre e novembre a causa del contrasto fra alcune scelte del Comune "per il quale il gruppo consiliare del Pd in Comune ha fatto accesso agli atti ottenendone copia, e la ditta incaricata, che lamentava l’assenza di alcuni elementi oggetto dell’ordine di servizio dal quadro economico e a cui, soprattutto, è stata richiesta la realizzazione di una vasca di prima pioggia, senza però fornirne gli elementi progettuali necessari. Ancora una volta, come per altri lavori, si eseguono opere senza una progettazione. Lo dimostrano le carte ma lo chiariranno anche le risposte alla interrogazione presentata dai consiglieri Giampietro e Catalano."

Blasioli dunque spera che il Comune nel frattempo abbia reperito i fondi per la realizzazione della vasca, evitando scelte "tecniche fantasiose" e non supportate da documentazione come già avvenuto per la riviera sud e come sta avvenendo lungo viale Marconi:

"Auspichiamo soprattutto che quest’opera, progettata per lo snellimento del traffico veicolare, non si trasformi nella sua nemesi per il periodo di durata del cantiere, a causa della creatività gestionale del dirigente del settore lavori oubblici e dell’assessore Mascia."