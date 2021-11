L'allarme di Blasioli (Pd): "Lavori a rilento nella scuola Michetti, il Comune intervenga"

Lavori a rilento nella scuola Michetti in via del Circuito. A dirlo il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli, che interviene sui tempi del cantiere che avrebbe potuto riportare in aula i ragazzi già prima dell'estate 2022 ma che a quanto pare dovranno attendere ancora il nuovo anno scolastico. I residenti, spiega il consigliere, segnalano calcinacci abbandonati a terra da settimane e pochissime unità della ditta al lavoro nelle aule:

“Completare i lavori di adeguamento statico della scuola media Michetti, un istituto storico e strategico del rione ospedale, non sembra rappresentare una priorità per l’amministrazione comunale Masci se è vero quel che ci viene riferito, e chiedo che il gruppo Pd in Comune si attivi con una Commissione sul cantiere per comprendere le motivazioni di un simile stallo e le iniziative intraprese dalla Giunta Masci. Grazie al governo regionale di centrosinistra sono stati stanziati 8 milioni di euro per l’adeguamento sismico di quattro scuole della provincia di Pescara, a Penne, Manoppello, Torre de’ Passeri e, appunto, per la scuola Michetti. Un istituto fondamentale per le famiglie del quartiere, un vero punto di riferimento per generazioni di studenti che, da circa un anno, ormai, ha chiuso i battenti, in attesa dell’avvio dei lavori di messa in sicurezza sismica."

Il cantiere, ricorda Blasioli, è stato consegnato il 7 giugno 2021 per un lavoro da 240 giorni, con gli studenti e professori trasferiti nel plesso di villa Fabio, ma ora con i ritardi si rischia di saltare anche il mese di settembre 2022.

"Ricordo che il quartiere ospedale ha già visto chiudere, sempre a causa di problemi di staticità, la scuola di San Giovanni Bosco e la messa in sicurezza del plesso della scuola Michetti oggi rappresenta una priorità non solo per tante famiglie con ragazzi che la frequentano, ma per l’intero quartiere e dunque non è giustificabile alcun atteggiamento lassista."