La denuncia di Blasioli: "A Fontanelle casa popolare senza riscaldamento, una vergogna" [VIDEO]

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli denuncia la mancanza di riscaldamento all'interno di un alloggio popolare di Pescara. Il consigliere, questa mattina, si è recato nel quartiere Fontanelle per incontrare la cittadinanza, ed in particolare i residenti del complesso popolare in via Caduti per Servizio. Qui ha scoperto che una casa, regolarmente occupata dal 2020, è priva di riscaldamento e caldaia nonostante le numerose richieste della donna titolare che ha tre figli piccoli:

"Dal 2020 la signora ha segnalato la situazione all’Ater, personalmente e attraverso il proprio legale, ma ad oggi non ha avuto alcuna risposta dall’Azienda Parliamo di una signora disoccupata, che non sa più come affrontare l’inverno con i suoi tre bambini, peraltro durante il periodo pandemico che viviamo. Preciso che la signora paga regolarmente il canone di locazione Ater. Oggi stesso ho scritto all’Ater per conoscere le motivazioni di una simile situazione, che nel 2022 è fuori dal mondo e chiedo un intervento immediato da parte dell’azienda. Nella mia nota ho chiesto anche di avere copia delle sostituzioni di caldaie effettuate negli ultimi tre anni dall’Ater, per comprendere con quali modalità si è agito e si è rispettata la priorità di questa famiglia. È necessario che Ater si attivi subito per risolvere questa criticità, che si è protratta già fin troppo a danno di una madre con tre figli piccoli."