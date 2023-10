L'appello di Blasioli alla giunta Marsilio: "Fondi per il turismo invernale a tutti i comuni del comprensorio della Maiella"

Erogare fondi regionale a tutti i comuni del comprensorio della Maiella e non solo a Caramanico Terme. La richiesta arriva dal consigliere regionale Antonio Blasioli che chiede alla giunta Marsilio, in occasione dello stanziamento in vista della stagione invernale, di estendere i benefici economici:

Il prossimo 18 novembre a Caramanico verrà inaugurato il consueto villaggio di Natale, iniziativa che ormai da qualche anno riveste un ruolo fondamentale in termini di attrattività, specie a seguito dell’interruzione dell’attività termale, e che anche nella scorsa edizione è stata finanziata dalla Regione Abruzzo con 150mila euro. Con ogni evidenza la Regione stanzierà risorse anche per l’edizione di quest’anno. Proprio per questa ragione intendiamo chiedere alla Giunta Marsilio di erogare un contributo economico a sostegno del turismo invernale anche per gli altri Comuni del comprensorio della Maiella: Abbateggio, Lettomanoppello, Roccamorice, Salle, Sant’Eufemia a Maiella, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Scafa, Serramonacesca e Turrivalignani, dato che anch’essi, come Caramanico, stanno risentendo fortemente, sia in termini economici che turistici, della perdurante chiusura dello stabilimento termale.

I comuni del comprensorio sono infatti caratterizzati da un forte tasso di integrazione, sia al livello dei servizi offerti che di esercizi commerciali e strutture ricettive. Sono gli stessi sindaci a rivendicare una valorizzazione dell’area nel suo insieme, nell’ottica di uno sviluppo competitivo dell’intera filiera turistica, promuovendo pacchetti sempre più variegati e attrattivi."

Blasioli ha poi ricordato che già lo scorso anno, in occasione dell’approvazione della legge di stabilità, il centrosinistra aveva chiesto e ottenuto, grazie alla condivisione dell’intero consiglio Regionale, lo stanziamento di ulteriori 100mila euro destinati ai comuni del comprensorio, in aggiunta alla somma stanziata per il villaggio di Caramanico.

"Confidiamo dunque che anche in questa occasione, la nostra richiesta di contributi a favore dei Comuni suddetti possa raccogliere un consenso trasversale, al fine di favorire l’organizzazione di molteplici eventi ed incrementare i flussi turistici nell’intero comprensorio."